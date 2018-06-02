Самойлова и Джиган хвастаются успехами дочки в гимнастике

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Девочка заняла первое место, о чем первыми узнали поклонники в Instagram. На новой фотографии позируют довольные родители и их маленькая гордость.

Оксана Самойлова и Джиган хвастаются успехами своей дочери, которая хорошо показала себя в гимнастике, заняв первое место на соревнованиях. Довольная мама опубликовала снимок с мероприятия, подписав его лаконичным комментарием: «1-ое место по гимнастике))) гордимся всей семьей))». Всего за 20 минут кадр оценили более 132,4 тысячи поклонников. Естественно, фанаты принялись поздравлять победительницу и ее родителей.

Джиган и Оксана Самойлова всегда на виду у многочисленной публики, причем парочка постоянно подогревает интерес к своим персонам. На 9 мая Оксана Самойлова опубликовала очередную фотографию с мужем, где демонстрирует свои пышные груди. Подписчики укорили модель, что поздравлять с Днем Победы таким снимком не стоит.