«Страшненькая подруга»: В Сети сравнили Бузову и её лучших подруг

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Сестра Ольги Бузовой Анна показала фото, которое должно было демонстрировать едва ли превосходство её и её подруг над миром. Однако пользователи Сети заметили, что конкретно у Ольги Бузовой предполагаемого преимущества точно нет.

Подписчики Анны Бузовой сравнили всех присутствующих на фото – модель Яну Акру, Ольгу Бузову, её сестру Анну и экс-участницу «Дома-2» Ольгу Десятовскую. По их мнению, поп-певица выглядела на фоне остальных, как «страшненькая подруга», как сообщает VistaNews.

Остальные девушки моложе Ольги Бузовой, а успех в личной жизни у них получше. Все светские львицы замужем. «Старушка» же Бузова до сих пор одна, хотя время от времени и намекает в Сети, что у неё есть поклонники. Однако большинство подписчиков этому не верят, считая, что певица даже цветы себе сама покупает, намеренно потом демонстрируя фото с ними.