Бузова оседлала мохнатый автомобиль

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Теледива показала поклонникам, как готовится к своему концерту в пригороде Москвы.

Ольга Бузова в очередной раз поразила поклонников, опубликовав снимок с юмористическим подтекстом. Выехав в пригород Москвы, где у теледивы запланирован концерт, она не преминула возможностью попозировать на фоне живописной местности. На снимке в Instagram-блоге звезды «Дом-2» видно, что она оседлала «мохнатый автомобиль», коим на самом деле является декоративный куст в загородном клубе «Лаччи» в деревне Лужки близ Москвы. Именно здесь сегодня пройдёт концерт Бузовой, на который она активно всех зазывает в социальных сетях.

Ранее мы писали, что пользователи социальных сетей перепутали Бузову без макияжа с Волочковой. Во время очередного концерта в Красноярске знаменитость опубликовала снимок с цветами, который пришёлся по душе далеко не всем поклонникам теледивы.