Алексей Воробьев с 10-метровой высоты прыгнул в воду

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Воробьев часто шокирует фанатов безумными поступками, на этот раз российский исполнитель удивил подписчиков прыжком с 10-метровой высоты.

Алексей Воробьёв российский музыкальный исполнитель, актёр и режиссёр собственных клипов, посол доброй воли ООН, победитель проекта «Лёд и пламень», участник от России на Евровидении в 2011 году. У Алексея много талантов, он играет на фортепиано, гитаре, прекрасно поет, а также любит шумно погулять. На этот раз в своем аккаунте в Instagram Воробьев опубликовал видео, на котором он прыгает с 10-метрового трамплина в воду. Подписчики, привыкшие к проделкам кумира, лишь поинтересовались, не слишком ли он ударился об воду.