Звезда «Дома-2» провела аналогию между уходом соперницы и проплывающим в реке трупом

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Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова не удержалась от злорадства, когда ушла её конкурентка, как сообщает VladTime. Чтобы выразить радость, знаменитость использовала древнюю жестокую мудрость.

Китайский философ Конфуций предлагал просто спокойно ждать на берегу речки, и будет видно труп соперника. Маргарита Овсянникова решила провести аналогию между этими словами и тем, что её конкурентка ушла. По мнению знаменитости, теперь добро окончательно победило. Однако большинство подписчиков оказались с ней не согласны.

Дело в том, что ненавистная Овсянниковой участница покинула проект, потому что попала в клинику. Из-за этого интернет-пользователи посчитали – звезда «Дома-2» просто смеётся над больным человеком. Подписчики стали предостерегать девушку, отмечая, что если она не успокоит немного свой нрав, не исключено, что её может ждать та же участь.