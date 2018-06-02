"Такая же страшная": Бузову без макияжа перепутали с Волочковой

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Ольга сфотографировалась на балконе с букетом роз и в белом гостиничном халате. При этом она была без косметики на лице, в «домашнем виде». Это всё очень похоже на фотографии известной балерины, которые фанаты привыкли видеть в её Instagram регулярно.

Несмотря на всю критику людей и именитых артистов, Ольга Бузова продолжает давать концерты и собирать целые залы поклонников. График у неё очень плотный, из-за этого певица даже похудела.

Недавно Бузова выступала в Красноярске. Оттуда она опубликовала фотографию с цветами. Певица была запечатлена на балконе в белом халате и тапочках. Фото было сделано утром, поэтому реакция фанатов на Бузову без макияжа была не однозначной. Многие даже перепутали её с Волочковой. Дело в том, что подобные снимки очень типичны для балерины.

Сама же Бузова не обращает внимание на слова поклонников насчёт её естественного вида лица. Она часто, в отличии от других звёзд шоу-бизнеса, показывала себя без косметики. Самые преданные фанаты всё же остаются верны своему кумиру, поэтому даже с фотографией, похожей на снимки Волочковой, они поддержали Ольгу.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал кумира миллионов. Они отметили, что без косметики Бузова действительно похожа на Волочкову и она "такая же страшная". Фанаты Бузовой отстояли певицу и заявили, что никто не имеет права ее оскорблять.