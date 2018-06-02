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Девочка очень быстро выросла, и уже готова вступить во взрослую жизнь. Подчеркивается, что Катя не собирается поступать в театральный.

16 летняя Екатерина Старшова уже заканчивает школу. Звезда популярного телешоу «Папины дочки» в роли Пуговки в прошлом году захотела закончить 10 и 11 классы экстернатом, поэтому, в отличие от ее одноклассников, девушка выпускается уже в этом году. На данный момент актриса активно сдает экзамены и готовится к выпускному. Повзрослевшая Пуговка похвасталась сказочным платьем на выпускной. Екатерина выбрала нежный голубой оттенок. Подписчики подчеркивают, что в нем Катя похожа на принцессу из мультика.

Подчеркивается, что Старшова не собирается идти учиться на актрису, так как планирует получить более серьезную профессию. Пока что девушка не спешит делиться планами на будущее, но ее мама рассказала, что дочь хочет быть врачом. Также Екатерина довольно успешно выступает в фигурном катании на льду.