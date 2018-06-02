Муж Ваенги назвал ее безмозглой из-за новой покупки

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Елена Ваенга рассказала, за что супруг обозвал ее безмозглой. Оказалось, вся причина в новом приобретении певицы.

Роман Садырбаев, муж известной певицы, назвал супругу «безмоглой». Об этом рассказала сама Ваенга, разместив в своем Instagram новый пост. Оказывается, причиной такого своеобразного «комплимента» стало новое приобретение супруги. Елена Ваенга купила необычное кресло для бабушки. Однако на фото больше кажется, что это не кресло, а огромная и комфортабельная клетка для не менее огромного попугая. Увидев покупку, муж не смог удержаться и назвал свою супругу «безмозглой».

Мнение подписчиков разделилось. Некоторые поразились вкусу и чувству юмора певицы, оценив новый элемент декора. Другие согласились со словами мужа и посчитали, что дарить кресло, похожее на клетку пожилой женщине – как минимум некрасиво. Третьи же попросту начали комментировать отношения и «разлад» в семье Елены.

Напомним, ранее концерт певицы в Орле был прерван на 20 минут раньше из-за двух хамок, которые кинули в певицу помидором.