Екатерина Климова задумалась о пенсии

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Актриса призналась, что устала от постоянной работы и популярности, и мечтает наконец уйти на покой, наслаждаться спокойной жизнью.

Екатерина Климова рассказала в очередном откровенном интервью, что жертвует слишком многим в угоду карьере. Знаменитость призналась, что уже задумалась о пенсии и мечтает поскорее отстраниться от жизни, полной популярности, стрессов и бесконечных побед над собой. Актриса отметила, что хотела бы жить спокойно и размеренно, ни к чему не стремясь. При этом желание Екатерины поскорее уйти на пенсию достаточно просто объяснить, ведь помимо того, что звезда российского кино постоянно выкладывается на сцене или съёмочной площадке, она также занимается воспитанием троих детей. Знаменитость, в отличие от многих своих коллег не перекладывает обязанность по заботе над ними на родственников или нянь, а предпочитает сама руководить воспитательным процессом.

К слову Екатерина Климова достаточно требовательна к себе, как к матери и супруге. Недавно она назвала себя плохим родителем и женой.