Муж Гагариной рассказал о выпуске Cosmopolitan с ее участием

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Дмитрий Исхаков поздравил всех с наступающим летом и сообщил, что новый выпуск Cosmopolitan с Гагариной на обложке уже вышел.

«Первый месяц лета принес нам чудесную сочную обложку и интересное интервью моей любимой девочки @gagara1987 в @cosmobeauty_russia», - пишет Дмитрий.

Исхаков часто фотографирует любимую жену, и этот раз не стал исключением. В новом выпуске журнала можно найти несколько фотографий известной певицы, а также их совместные фото с мужем.

Ранее Полина Гагарина также сообщила о выпуске Cosmopolitan с ее участием: «Друзья, через два дня наступит самое яркое и насыщенное время года, а пока, мы решили порадовать вас красками! Ловите в магазинах вашего города свежий номер @cosmobeauty_russia в котором, специально для вас, я, под прицелом @isxakov, обыграла несколько соответствующих мне в жизни образов».

Также девушка подчеркивает, что Юлия Лапшина на страничках журнала делится сокровенными секретами о восстановлении после родов и публикует много всего интересного.

«Абсолютно откровенно рассказала @julialapshina, свои секреты красоты, о том, как я изменилась после рождения второго ребёнка и кое-что ещё», - пишет Полина.