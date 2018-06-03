Жарикову из "Дома-2" избил ее жених Гобозов

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Очередная потасовка на проекте «Дом-2». Ольга Жарикова стала жертвой агрессии со стороны Александра Гобозова. Выяснение отношений закончилось дракой.

Пара перекусывала на кухне, и, как уже бывало, начала выяснять отношения.

Гобозов не сдержался и начал выкрикивать ругательства в адрес своей невесты. Использовалась даже ненормативная лексика. Ольга решила отстоять свою позицию за что и была избита. Удары пришлись девушке по лицу, невеста от неожиданности отлетела в другую сторону. Насколько тяжелой оказалась травма, пока не известно. Чем грозит подобное поведение хулигану, тоже не ясно.

Вот так быстро разрушены чудесные отношения и планы о совместной жизни.