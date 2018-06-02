Бритни Спирс заинтриговала фотографией в белом корсете

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Певица Бритни Спирс сейчас занята съёмками для нового клипа. Однако в перерывах она не устает делать снимки, которые заставляют поклонников ждать выхода клипа еще сильнее. Например, последняя публикация Бритни Спирс, где она позирует в белом корсете рядом с двумя полуголыми танцорами.

На фото Бритни Спирс одета в сценический костюм – белый атласный корсет и черные трусики. Такой наряд прекрасно показывает все достоинства подтянутой фигуры 36-летней звезды. К сожалению, Бритни Спирс пока держит в секрете всю информацию, которая связана с ее новым проектом. Поклонники заинтригованы, будет это клип или, может быть, новое шоу. Однако вскоре ожидается выход альбома «Apple Pie», поэтому фанаты ожидают увидеть ролик к новым песням. В комментариях также прозвучали предположения, что Бритни Спирс снялась для обложки журнала или в рекламе.

Сама певица ограничилась лишь тем, что отметила работу с танцорами на съёмочной площадке, назвав их поразительными. Также звезда сказала, что ей, как и поклонникам, очень понравилась фотография.