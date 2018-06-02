Анастасия Макеева плохо отозвалась об актёрской игре Глеба Матвейчука

Сегодня, 15:55

Дело в том, что актриса давно не общается с бывшим супругом. Сейчас же она участвует в проекте «Три аккорда», в котором раньше выступал актёр. Молодая женщина сейчас заявляет, что у экс-возлюбленного шанса стать победителем не было.

Анастасия Макеева в своём недавнем интервью решила высказаться об отношениях со своим бывшим супругом, с которым рассталась ещё в 2016 году. Однако вместо приятных воспоминаний она отозвалась о Глебе Матвейчуке и его актёрской игре очень плохо. За шесть лет брака пара старалась не раз завести ребёнка, но у них этого так и не получилось. Это и стало главной причиной развода.

Сейчас же у Глеба Матвейчука новые отношения. Недавно выяснилось, что его возлюбленная уже беременная. Анастасия Макеева в свою очередь решила сосредоточиться на своей карьере. Сейчас она участвует в шоу «Три аккорда». Кстати Матвейчук тоже был участником проекта.

Говоря на эту тему, Анастасия отметила, что с Глебом вообще не общается. Кроме того, помогать ей на проекте он вообще не должен. В «Трёх аккордах» он выступил не очень успешно, поэтому помочь он ей может только в том, чтобы провести выступление плохо.

Такое заявление удивило фанатов. Певец заявления экс-супруги не прокомментировал. Анастасия также отметила, что после успехов в карьере Матвейчук изменился, поэтому пришлось разводиться. По словам женщины, она даже немного ревновала к успеху, но своего мужа она начала терять ещё тогда.