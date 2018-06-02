Слухи: Бузова забеременела от эскортника "Дома-2"

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Ольга Бузова беременна. Такой вывод сделали фанаты "Дома-2". Есть предположения относительно того, кто отец будущего малыша.

Телезрители обратили внимание на изменившийся стиль одежды ведущей и отказ от вредной пищи. Бузова носит обувь без каблука, просторную одежду и скрывает живот.

На основании этих изменений и других странностей появившихся в манере поведения певицы, люди сделали вывод о том, что Ольга Бузова станет мамой. Есть также предположения относительно того, кто станет отцом малыша. Большинство поклонников склоняется в пользу участника и эскортника "Дома-2" Гриценко Романа Фанаты уверены, что Бузова забеременела от него.

Пара часто бывает вместе. Прогулки по ночному городу, походы в кино, поцелуй на съемках проекта "Дом-2".

Телезрителей мучает вопрос, по какой причине Бузова, которая всегда вела себя холодно и сдержанно, всегда холодная и сдержанная ведущая, начала проявлять большой интерес к одному из участников проекта.

Большинство фанатов эта новость очень обрадовала.