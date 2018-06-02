Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в сливе грязного компромата на Анастасию Костенко

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Блогер Лена Миро заподозрила, что «анонимную подругу» беременной Анастасии Костенко придумала Ольга Бузова, дабы ещё раз попытаться вернуть Дмитрия Тарасова.

Ранее в Сети появились грязные «факты» о новой супруге Дмитрия Тарасова, которые, якобы, рассекретили её алчную натуру. В этом компромате идёт речь об осуждении Анастасией модельного будущего дочери футболиста, из-за чего девочка и модель не поладят. Также там говориться о неприязни мамы Тарасова к невестке и даже о том, что «Анастасия Костенко забеременела от Тарасова при помощи шприца».

Блогеру Лене Миро такие громкие слова показались несколько подозрительными. Она обвинила в сливе грязной информации ещё одну бывшую Дмитрия Тарасова Ольгу Бузову: «Оленька, я прошу тебя, остановись. Ладит Настя с дочкой мужа или не ладит, не повлияет ни на что ровным счётом», - взывает блогер к телезвезде. Стоит отметить, что некоторые фанаты Бузовой тоже считают, что скандал подстроила именно телеведущая, чтобы поссорить футболиста с беременной женой и выставить себя «невинной овечкой».