Кэти Перри своими комментариями разожгла интерес к роману с Орландо Блумом

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Она написала в Instagram актёра под роликом к новому фильму, что ей нужен абонемент на «эту задницу».

Роман Кэти Перри и Орландо Блума продолжает сильно набирать обороты. Недавно известная певица своими комментариями в социальных сетях вновь разожгла интерес общественности к отношениям.

Накануне женщина отложила все свои дела и решила прилететь к Орландо Блуму в Лондон, чтобы встретиться и немного побыть с ним. Дело в том, что актёр сейчас работает над фильмом «Киллер Джо», в котором он играет главную роль. Кстати сценарий к ленте написал известный Трейси Леттс, который работал над «Леди Бёрд».

Блум решил опубликовать трейлер новой картины на своей странице. Фанаты актёра конечно же принялись нахваливать его игру. Однако среди всех комментариев больше всех выделялись слова Кэти Перри, которая написала, что ей нужен абонемент на «задницу» Орландо Блума. Затем певица добавила, что хотела отправить это сообщение лично.

Таким не замысловатым образом Кэти Перри вновь разожгла интерес общественности к своему роману. Понятно, что эти комментарии были написаны специально, хотя у женщины и получилось добиться поставленной цели.