«Хороший» пример для Ариадны: Голую Волочкову фотографирует 12-летняя дочь

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Балерина не перестает шокировать фанатов откровенными снимками в Instagram. Увидев новое «фото 18+» на шезлонге, фанаты вычислили малолетнего фотографа Анастасии.

Голую Волочкову фотографирует 12-летняя дочь Ариадна, считают подписчики балерины. Сейчас Instagram активно наполняется снимками с отдыха звезды на Кипре. Помимо юной наследницы, рядом с Анастасией никого нет, а значит, некому еще делать «фото 18+» на шезлонге.

««Хороший» пример для Ариадны», - иронизируют фанаты балерины.

12-летняя девочка также ведет активную сетевую жизнь. В ее Instagram-аккаунте пока что нет шпагатов везде и на всем, однако вряд ли кто-нибудь удивится, если в один прекрасный день произойдет и такое. У пользователей есть давно заготовленный ответ: «Вся в маму».