Блогер Лена Миро предложила Шнуру взять в жены Шурыгину взамен Матильде

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Скандальный блогер Лена Миро изучила ситуацию с разводом Сергея Шнурова и его супруги Матильды. Она пришла к выводу, что лучшего кандидата в жены, чем Диана Шурыгина ему не найти.

Миро опубликовала стихотворение Шнура, посвященного его разводу с Матильдой. В этих нехитрых словах, певец-ленинградец посетовал, что женщин много вокруг, а он один, как перст. Лена вовсе не собиралась сочувствовать свежеразведенному Шнурову, а напротив раскритиковала певца за столь легкомысленное отношение к институту брака. Досталось и Матильде, которая, по мнению Миро, тоже хороша.

Беспощадно пройдясь по певческим и авторским способностям лидера группы "Ленинград", блогер особо оттопталась на пристрастии Шнура к алкоголю. Миро утверждает, что все пересуды о дон-жуанстве Шнурова сильно преувеличены, так как ничего привелекательного для женщин в нем нет. В конце она все же подсластила пилюлю для музыканта и посоветовала ему взять в жены Диану Шурыгину - частую гостью телепроектов.