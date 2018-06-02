Анна Хилькевич не может сказать «нет» мороженому

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Родив дочь Арианну, звезда сериала «Универ» стала более пристально следить за фигурой, однако холодные реки шоколада и клубника в сливках берут верх над силой воли актрисы.

«Я, конечно, стараюсь себя ограничивать в поедании сладкого. Но когда ты попадаешь в место, где, куда ни глянь – вкуснейшее мороженое, реки шоколада, клубника в сливках, то волей-неволей понимаешь, что нет ничего круче, чем баловать себя всем этим», - призналась фанатам Анна Хилькевич.

Как оказалась, не только актриса не может сказать «нет» мороженому. Слабость перед охлаждающим десертом испытывает каждый второй ее поклонник.

Анне Хилькевич 31 год. Она воспитывает 2-летнюю дочь Арианну. Несмотря на постоянные съемки, неюношеский возраст и недавнее роды, звезда без проблем держит себя в превосходной форме.