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Балерина порадовала фанатов очередным снимком в купальнике, но они нашли в теле массу изъянов. Фото опубликовано в Instagram и за полчаса набрало чуть больше 800 лайков.

Анастасия Волочкова ловит хайп на собственном целлюлите, выставляя уже немолодую фигуру напоказ разъяренным «доброжелателям». Звезду балета рвется критиковать каждый человек, находя новые и новые поводы. Под новой фотографией юзер maru_i73 написала: «Какая алкодряблость кожи на животе и ногах», а white_lotus_white_lotus@maru_i73 подытожила: «я думала мне одной заметно или снимок неудачно вышел, но увы и у балерин бывают дряблые тела».

Мало того, что Анастасию Волочкову обвиняют в дряблости, так фанаты уже недовольны тем, что несколько лет звезда не обновляет пляжный гардероб. nata_dei_ пишет: «Анастасия здравствуйте, у меня вот чисто девчачье любопытство, почему у вас нет новых обновок? разве вам самой не интересно.. шопинг, новые наряды? смотрю на вас и удивляюсь. все те же купальники, все та же одежда и обувь (уже не первый год вы их носите) вы наверное мало зарабатываете, что не можете себе позволить приодеться?». Это мнение поддержала viktoriakishkaruk: «Ну когда же спонсоры переоденут, светлейшую?! Кто-нибудь, купите ей новые шлепки и купальники закрытые, это же ужас, сисюндры как у козы». Фанаты, как всегда, остры на язык.