«Моя Кармен»: Татьяна Навка показала выступление младшей дочери на льду

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Известная фигуристка Татьяна Навка всячески поощряет таланты младшей дочери Надежды. Недавно в прессе появилась информация, что трёхлетняя девочка стала моделью, а теперь она показала и красивый номер на льду.

Гордая мать выставила ролик с выступлением Надежды. «Моя Кармен», - подписала его Татьяна Навка, поблагодарив за всё тренера, а также организаторов мероприятия. Фигуристка подчеркнула, что младшая дочь занимается на льду только 2 месяца, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователи были поражены талантами маленькой Надежды. Они отметили, что младшая дочь Татьяны Навки способна даже затмить славу матери, когда подрастёт, особенно если упорство у неё именно от мамы и досталось. Ролик за короткое время набрал больше 4 тысяч «лайков».