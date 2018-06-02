Фадеев: В финале шоу «Песни» мы покажем , чем проект жил полгода

Продюсер заметил, что ситуация в российском шоу-бизнесе после начала проекта изменилась на глазах у зрителей.
Основатель лейбла MALFA Максим Фадеев анонсировал в своём Instagram финал шоу «Песни» на канале ТНТ. В своём посте он обещает показать, чем проект жил полгода, с момента начала до завершения.
Фадеев заявил, что сегодня в 21:00 на ТНТ состоится грандиозный финал «самого крутого шоу», которое только видело телевидение. Член жюри шоу предложил поклонникам лично убедиться в этом. Также он заявил, что все песни участников проекта уже можно скачать в Apple Music, чтобы погрузиться в атмосферу шоу.
Ранее мы писали, что песня Егора Крида и Terry взорвала хит-парады. Композиция «Будущий бывший» уже заняла первую строчку в iTunes.