Фадеев: В финале шоу «Песни» мы покажем , чем проект жил полгода

Сегодня, 12:58

Продюсер заметил, что ситуация в российском шоу-бизнесе после начала проекта изменилась на глазах у зрителей.

Основатель лейбла MALFA Максим Фадеев анонсировал в своём Instagram финал шоу «Песни» на канале ТНТ. В своём посте он обещает показать, чем проект жил полгода, с момента начала до завершения.

«Сегодня хочу спросить вас. Всё началось 10 февраля. Кто смотрел с самого начала и кто присоединился уже, когда тема пошла в массы - вы видите, как всё изменилось на ваших глазах? Главное - вы верите новому шоу-бизнесу? Я - на 1000% верю», - пишет в своём блоге продюсер.

Фадеев заявил, что сегодня в 21:00 на ТНТ состоится грандиозный финал «самого крутого шоу», которое только видело телевидение. Член жюри шоу предложил поклонникам лично убедиться в этом. Также он заявил, что все песни участников проекта уже можно скачать в Apple Music, чтобы погрузиться в атмосферу шоу.

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