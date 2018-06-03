Экстрасенс: Тодоренко крутит роман с человеком со сцены и зависима от алкоголя

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Звезда не беременна и слишком серьезно относится к мужчинам, потому сейчас у нее нет потенциального мужа. Об этом рассказала ведунья Саона в интервью с журналистами «bimru.ru».

Экстрасенс Саона рассказала, что Регина Тодоренко, ведущая «Орла и решки», крутит роман с человеком со сцены. Помимо того, девушка в некоторой степени зависима от алкоголя. В плане работы у Регины все хорошо, ее популярность сделала ее востребованной и звезда даже не успевает сделать выбор в пользу того или иного проекта.

Сейчас поклонники подозревают Регину в романтических отношениях с Владом Топаловым, хотя сама теледива продолжает настаивать, что их связывают исключительно деловые отношения. Что касается беременности, то селебрити просто прибавила в весе и это ничего не имеет общего с грядущим материнством, рассказала всевидящая Саона. Ведунья предупреждает Тодоренко, что повышение популярности может спровоцировать девушку конфликтовать с коллегами.