"Купальник отстой!": Поклонники не оценили вид Волочковой

Сегодня, 12:05

Анастасия Волочкова опубликовала новое фото с отдыха, где она вместе с Ариадной. Обе девушки в купальниках, однако бикини Волочковой вовсе не понравилось поклонникам.

Новая публикация Волочковой в Instagram снова вызвала бурю негативных эмоций у подписчиков, которые не оценили вид Волочковой. Балерина в очередной раз не оправдала ожиданий хейтеров, и надела купальник, который совершенно ей не подходит. Мало того, многие написали о ногах женщины, которые выглядят тощими и "синими": "Какие тощие ножки! Аж синие! Поберегите себя, Настенька!".

Нашлись и те, которые стали на защиту любимицы, отвечая недовольствам: "Вас просто жаба душит, перестаньте кидаться уже как собаки". Зато многие оценили дочку, отметив, что её купальник просто шикарный, и выглядит она превосходно, как и её звездная мамочка.