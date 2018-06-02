Пэрис Хилтон сразила всех появлением на пляже в бикини My little pony

Сегодня, 15:02

Британская актриса Пэрис Хилтон очаровала своих поклонников пляжными фото, на которых она фланирует в игривом купальнике My little pony. Снимки были сделаны на острове Сен-Бартелеми, где собралось всё большое семейство 37-летней красотки, чтобы отпраздновать свадьбу её брата Баррона.

Фотографии в Instagram тут же перепрыгнули отметку в 100 тысяч лайков и продолжают набирать популярность. Ещё бы: голубой купальник с пони из известного мультфильма в сочетании с сумкой для серфинга от Шанель и солнечных очков в виде сердечек очень шли к лицу 37-летней Пэрис.

Подписчики по достоинству оценили не по годам стройную фигуру Хилтон, отдав ей должное в умении хорошо за собой следить. Комментаторы не особо ломали голову над тем, кто же был пляжным фотографом. Конечно же, жених актрисы - Крис Зилка. Об их скорой свадьбе уже вовсю говорят фанаты кинозвезды.