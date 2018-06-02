Анфиса Чехова попрощалась с Турцией

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Известная телеведущая в своём Instagram рассказала, что на двухнедельном отдыхе она сильно поправилась, поэтому по возвращению в Москву займётся своей фигурой.

На своей официальной странице в Instagram Анфиса Чехова опубликовала пост, в котором попрощалась с «хлебосольной» Турцией. Женщина написала, что в этот раз она осталась «сытой по горло» этой страной. Сейчас она намерена отправиться обратно в Москву и вернуться к своему привычному питанию, ведь на отдыхе она «наела мамон» на турецких экзотических блюдах и их изобилии.

Однако Чехова признаётся, что будет скучать по отелю, где отдыхала. Он для неё стал родным и домашним.

Затем телеведущая отмечает, что все же уезжает с облегчением, потому что последний день её неприятно удивил. Впрочем, женщина добавляет, что списывает произошедшее с ней на малый опыт персонала и увлечённость на чрезмерную внешнюю приветливость. Дело в том, что работа в сфере услуг должна подразумевать не просто улыбку, но и готовность прийти гостю на помощь. Нужно уметь урегулировать возникшие проблемы любой сложности, обеспечивая комфорт от начала до конца отдыха, и исправлять ошибки.

В заключение Анфиса Чехова поблагодарила всех, кто работал над её хорошим отдыхом. Она также сказала «спасибо» всем, кто его усложнял, ведь это в любом случае опыт.