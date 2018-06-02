5-летний Саша Плющенко готовится к соревнованиям в Японии по фигурному катанию

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Яна Рудковская опубликовала пост, в котором рассказала, как проходит подготовка Саши к выступлению в Японии. По словам продюсера, первая часть уже готова, осталось только хорошо отрепетировать.

Саша собирается присоединиться к своему отцу Евгению Плющенко в Японии, где будет выступать в новом сезоне соревнований «Посвящение Майклу Джексону». Мальчик продемонстрировал первую часть своего номера. Пока это только макет, но Рудковская говорит, что все так и останется, только надо заменить несколько элементов. Также планируется вторая часть. Она обещает быть подвижной и динамичной.

Рудковская сообщает, что сейчас Александр находится в Москве на своих первых спортивных сборах вместе с тренером, хореографом и другими участниками.

Подписчики в который раз восхитились таланту 5-летнего Плющенко: «Видно, что в коньках родился». Также многие отметили, насколько он трудолюбив и улучшил свое мастерство с последних выступлений.