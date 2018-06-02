Фото Кати Гордон до голодания напугало фанатов

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Адвокат и общественный деятель Катя Гордон решила похудеть достаточно экстремально – с помощью прерывистого голодания. Знаменитость не обнародовала, какой ей уже удалось стать, но снова показала фото «до», как сообщает VladTime.

Катя Гордон подчекнула, что время её диеты завершено. Суть в том, что за сутки девушка могла только пить воду, и так в течение трёх дней. Будет ли Катя Гордон и дальше пробовать прерывистое голодание, непонятно, однако фанатов само решение это делать привело в ужас. Интернет-пользователи подчеркнули, что на фото «до» звезда и так выглядит очень хорошо. Есть несколько складок на животе, но в них фанаты ничего страшного не видят.

Зато перспективы того, что будет с организмом Кати Гордон после данной диеты, их напугали. Дело в том, что большинство экспертов выступают категорически против данного метода похудения. Диетологи отмечают, что организму в этой ситуации не достаёт нужных для функционирования веществ, потому происходят значительные нарушения в работе органов. Лучшим вариантом пока признано сбалансированное питание, предполагающее употребление разных продуктов, но в небольшом количестве.