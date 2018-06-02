«Русская Кардашьян» порадовала соблазнительными снимками в спортзале

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За короткий промежуток времени многомиллионная армия фанатов оставила под фото более 200 тысяч отметок «Нравится».

Российская модель из Калининграда Анастасия Квитко, более известная, как «русская Кардашьян», продолжает публиковать в Instagram откровенные фото из своего личного архива. На этот раз девушка порадовала поклонников соблазнительными снимками в спортзале. Традиционно на фото акцент сделан в сторону пышных форм Анастасии, которые не перестают восхищать многомиллионную аудиторию. В комментариях под фото фанаты оставили множество одобрительных отзывов, а сама публикация за короткое время набрала более 200 тысяч отметок «Нравится».

Ранее мы писали, что певица Наталья Штурм опубликовала абсолютно голое фото. Знаменитость, несмотря на свой солидный возраст, продолжает удивлять общественность своей сексуальностью. Поклонники от откровенности кумира пришли в восторг.