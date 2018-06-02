Экс-«Ранетка» Лена Третьякова раскрыла свои методы похудения

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Певица утверждает, что не обязательно изнурять себя диетами и физическими нагрузками, стоит научиться контролировать пищевое поведение. Все секреты опубликованы в Instagram, их оценили более 8,2 тысяч поклонников.

Лена Третьякова, экс-«Ранетка», раскрыла свои методы похудения. Девушка начала свой пост так: «Как похудеть за месяц? Грамотно и навсегда никак…». Первая фраза разбивает все надежды пухленьких поклонников, но певица учит их более легкому и действенному способу.

По словам Лены Третьковой, всего за один месяц каждый желающий может выработать правильную культуру поведения. Стоит начать с отказа от фастфуда и полезных жиров, заменив их сложными углеводами. Отказаться от любой еды за три часа до сна, подобрать для себя физическую активность, делать легкую зарядку утром, больше ходить пеши и пробовать контрастный душ. Лена Третьякова отмечает, что необходимо прекратить ругать себя и создать карту желаний. Также певица рекомендует соблюдать режим сна.