Сергей Безруков выпустит песню к Чемпионату мира по футболу 2018

Сегодня, 10:31

Актёр и музыкант Сергей Безруков пообещал фанатам порадовать их очередной песней, приуроченной к Чемпионату миру по футболу 2018, который пройдёт в России. По словам артиста, композиция понравится и его поклонникам, и фанатам футбола.

Накануне Безруков представил первую песню «Не про нас», которую он написал в соавторстве со своей новособранной рок-группой «Крёстный папа». Песня за считанные часы взлетела на позицию в ТОП-5 лучших хитов, за это актёр щедро поблагодарил фанатов. И дабы не затягивать с новостями, пообещал выпустить следующую композицию уже совсем скоро.

Более того, это буде не просто песня, а целый сингл. Он также создан группой «Крёстный папа» и, по обещаниям Безрукова, придётся по вкусу даже суровым фанатам спорта. Поклонники отметили в комментариях, что уже ожидают новое творение артиста и возлагают на него большие надежды.