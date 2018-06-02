Соцсети насмешило фото Ирины Шейк в «убитой» коммуналке

Сегодня, 10:07

Локации, где проходила очередная фотосессия Шейк, напомнила пользователям бараки в российской глубинке.

Фото российской супермодели Ирины Шейк в Instagram насмешило соцсети. В своём блоге звезда опубликовала снимок со съёмок очередной фотосессии. На фото изображён самый разгар рабочего процесса, когда с Ириной работают визажисты и фотографы. Вместе с тем, многие отметили, что задний план локации, где проходила съёмка похож на интерьер бараков в российской глубинке. Пользователи сравнили беспорядок в студии с обстановкой в «убитой» коммуналке. Взгляд поклонников Шейк привлекли выступающие потолочные балки, обтёртый сервант у стенки, а также оголённая кирпичная стена у окна. Фолловеры заметили, что их жильё часто выглядит подобным образом.

Ранее мы писали, что по завершении Канского кинофестиваля Ирина Шейк отправилась в Нью-Йорк. Там папарацци заметили её без макияжа и Брэдли Купера с детской коляской.