«У тебя нет парня»: Роман Гриценко страстно поцеловал Ольгу Бузову

Сегодня, 10:02

Прямо на съёмках «Дома-2» парень подбежал к певице и начал её целовать в губы на глазах у всех участников.

Сразу после премии Ru.TV Ольга Бузова поехала на съёмки шоу «Дом-2». Женщина даже не успела смыть свой «золотой» макияж. Певица только сменила одежду на более удобную повседневную.

В один момент Бузова решила спровоцировать поцелуй с девушкой Влада Кадони, которого многие называют геем. Телеведущая предложила «встать, подойти и поцеловать». Она также спросила у участников, делал ли кто-то так хотя бы один раз.

Однако реакция молодых людей на шоу была совершенно другой. Они начали подзадоривать Романа Гриценко сделать то, о чём говорила певица. В итоге парень встал и страстно поцеловал Ольгу Бузову. Она начала сопротивляться, но ей этого так и не удалось.

После этого Бузова спросила у Гриценко, не стыдно ли ему, и что она скажет своему парню. В ответ Роман, или кто-то из присутствующих, ответил: «У тебя нет парня».