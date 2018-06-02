Лобода после родов решила освоить скейтборд

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Певица Светлана Лобода недавно родила дочку, тут же начав возвращаться к былой активности. Знаменитость даже решила попробовать себя неизвестный для себя вид спорта.

«Ева, держи маму!» - так подписала Светлана Лобода короткий ролик, где демонстрировала, как пыталась стать на скейтборд. Судя кадрам, быстро научиться у певицы явно не получится. Рядом шла старшая дочь Лободы Ева, помогая маме освоить такую непривычную для неё роликовую доску. Поклонницам стремление певицы заниматься спортом понравилось.

Некоторые из них отметили, что и сами после родов развивали тело с помощью подобных занятий. Некоторые фанаты решили, что Светлана Лобода встала на скейтборд не ради приведения себя в форму, а чтобы освоить какой-то концертный трюк, как сообщает VistaNews. Уже 8 июня у певицы первое выступление после перерыва на беременность, и поклонники в предвкушении интересного шоу.