Малахов: «Захарченко украл миллионы и костюмы Киркорова»

Сегодня, 09:54

Соответствующее видео появилось на официальной странице ведущего в Instagram. На нём шоумен запечатлён в розовом пиджаке и с пышными перьями на голове.

В подписи под публикацией Малахов написал, что никто не знает, как полковник МВД Дмитрий Захарченко украл миллионы рублей. Однако теперь телеведущему понятно, кто украл костюмы Филиппа Киркорова. Тем самым, телеведущий пошутил о том, что именно Захарченко украл миллионы и костюмы Киркорова. Подробности Малахов обещает рассказать сегодня в 18:00 на своей передаче.

К своей публикации ведущий прикрепил ролик, на котором он был одет в красный блестящий костюм и пышные перья. При этом Малахов в образе Киркорова был за решёткой. По сюжету его снимали камеры журналистов, а сам ведущий старался разогнуть железные прутья и спеть песню «Цвет настроения синий».

Стоит отметить, что полковника Захарченко в 2016 заподозрили в получении очень крупной суммы денег в качестве взятки. Дело стало очень известным после того, как в квартире сестры правоохранителя обнаружили склад с деньгами, общей суммой в 9 миллиардов рублей. Сам же подозреваемый не смог объяснить, откуда у него эти деньги.