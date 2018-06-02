Стивен Сигал запустил в России собственное шоу о боевых искусствах

Сегодня, 10:14

Премьера представления состоялась в ТЦ «Вегас Сити Холл» в Москве 30 мая.

Актёр и продюсер Стивен Сигал запустил собственное шоу о боевых искусствах в России. Представление получило название «Жара Fight». Американская пресса сообщает, что к данному проекту привлеку т профессиональных бойцов ММА, а также спортсменов из других единоборств. В чём будет заключаться суть данного шоу, пока не известно. Сам Сигал также пока не комментирует свой новый проект. Между тем, сообщается, что премьера «Жара Fight» уже прошла 30 мая в Москве в торговом центре «Вегас Сити Холл».

Ранее мы писали, что в Россию приехал «Гарольд, скрывающий боль». Мужчина посетил Москву, а также поучаствовал в ряде мероприятий. Российский сегмент соцсетей не упустил возможности лишний раз поиздеваться над образом Гарольда.