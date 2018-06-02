Сын Плющенко едва не поплатился головой при съёмках клипа

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Звёзды мира шоу-бизнеса не устают эпатировать своими скандальными выходками, словно соревнуясь друг с другом. Не стал исключением и Филипп Киркоров.

При съёмках его клипа «Цвет настроения синий» сын фигуриста Плющенко едва не поплатился головой. Об этом и ещё некоторых, связанных с этим деталях рассказал шоумен Александр Гудков.

На съёмках клипа, ставшего скандальным, был ряд сцен, которые зритель не увидел. В частности, в одной из них пьяный герой, исполняемый Киркоровым, должен был бросить пустую бутылку в направлении катка, где находился сын Плющенко.

По сюжету клипа, она должна была попасть тому в голову и разбить её. Яне Рудковской было необходимо после этого грязно выругаться.

Гудков сообщил, что Киркоров решил позвать на съёмки своего клипа многих знаменитостей. Он полагал, что при участии звёзд он будет ещё круче.

Получилось, действительно, круто. После того, как ролик стал доступен широкой публике в конце апреля, Киркорова чуть не лишили звания Народного артиста. Причиной критики стала звучащая там ненормативная лексика.

В клипе, помимо Рудковской с сыном Сашей Плющенко, задействовали Ивана Урганта, Николая Баскова, Григория Лепса, Ольгу Бузову и рэперов Тимати и Славу КПСС.