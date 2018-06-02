«Спасибо за то, что пою!»: Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с днём рождения

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У поп-короля Филиппа Киркорова 2 июня важный праздник – день рождения его отца, народного артиста России и Болгарии Бедроса Киркорова. Певец поздравил родителя с этой датой, поблагодарив его за все старания.

«Спасибо за то, что живу, и за то, что пою! Ты – пример всего самого главного и доброго в моей жизни! Живи долго! Мы тебя все очень любим и дорожим тобой!» - отметил Филипп Киркоров в поздравлении. Его отцу исполнилось 86 лет и, судя по представленным артистом снимках и видео, он до сих пор пребывает в добром здравии, как сообщает VistaNews.

Филипп Киркоров также поблагодарил поклонников за предоставленные коллажи и видео. На всех роликах отец и сын поют вместе, только в разное время – есть и такой, где поп-король ещё совсем молод. Интернет-пользователи отметили, что всё получилось очень трогательно. Они пожелали Бедросу Киркорову здоровья и благополучия в семье.