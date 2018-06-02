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Таинство Крещения прошло 1 июня, куда пригласили Валентина Юдашкина и множество известных людей. Модница опубликовала снимок в Instagram, где его оценили более 20 тысяч пользователей.

1 июня Галина Юдашкина крестила младшего сына Аркадия, которого родила 31 марта в одной из клиник США. Это уже второй ребенок модницы в браке с Петром Максаковым, парочка растит и старшего сынишку Анатолия. Стоит отметить, что мамочка быстро пришла в форму и снова радует своей стройностью.

Галина Юдашкина пригласила на Крестины множество знаменитых людей, включая своего отца Валентина Юдашкина. На данный момент селебрити не показывает поклонникам лицо Аркадия, уберегая малыша от недобрых взглядов.

Так поступает и Светлана Лобода, которая 24 мая родила вторую дочь. Звезды готовы выставить свою личную жизнь напоказ, но, что касается их детей, то тут они берегут свою тайну за семью замками.