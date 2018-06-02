Дмитрий Шепелев зацеловал усатую моржиху на зависть фанаткам

Сегодня, 08:18

Ведущий «Первого канала» побывал в зоопарке в Ижевске. Милые фотографии с большим усатым животным он опубликовал в Instagram, где подписчики поставили более 15,9 тысяч лайков.

Дмитрий Шепелев, ведущий «А на самом деле» на «Первом канале», зацеловал усатую моржиху на зависть свои фанаткам. Соответствующий снимок он опубликовал в Instagram, где поклонники принялись комментировать ситуацию. Новый кадр звезда экрана подписал так: «Целовался с моржихой, но все равно завел собаку».

Фанатки, действительно, не смогли пройти мимо такой милой фотографии и принялись писать свои послания. Так одна из фанаток заявила: «Капец...Даже моржиха нашла свою любовь. А у меня...ФИГЛИ! Вот так и живём...эх...». Другая вовсе подшутила над ведущим, отметив: «Я и есть та моржиха! Мне понравилось, если что».