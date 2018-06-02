Модель из Ростова Мария Лиман сделала новое «горячее» фото

Сегодня, 08:11

В преддверии выходных многие звёзды шоу-бизнеса чем-либо радуют своих поклонников. Не стала исключением и уроженка Ростова, которая сейчас модель в Playboy.

Мария Лиман сделала новое «горячее». Она поделилась им с подписчиками в своём аккаунте в Instagram.

На новом фото модель в достаточно откровенном одеянии, поэтому оно вполне «горячее». Мария Лиман одела чёрные трусики и серую маечку, которая, практически, не прикрывает её грудь. Копну своих пышных волос она, как и обычно, предпочла распустить.

Подпись под снимком гласит о том, что скоро наступают выходные а народ для разврата всё ещё не собрался.

Поклонники Лиман, и не только из Ростова уже активно «лайкают» её новое «горячее» фото. Они отмечают, глядя на него, ничего иного, кроме развратных мыслей им в голову не приходит.

Впрочем, есть и такие, которые заявляют, что для разврата модель недостаточно оголена.