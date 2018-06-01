"Любимый умер из-за денег": Регина Мянник рассказала об убийстве мужа

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Звезды сериала «Сиделки» посетила передачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказала о своей жизни. Оказалось, что судьба ее героини схожа с событиями ее существования.

Три года назад убили мужа Регины Мянник. Она в это время находилась в Великобритании и не могла понять, отчего супруг не отвечает на ее звонки. После этого на связь с актрисой вышли ее родные и друзья и стали интересоваться правда ли, что погиб супруг.

Мянник не может рассказать в подробностях, что конкретно произошло в ноябре 2015 года, потому как расследование этого трагического случая по-прежнему продолжается правоохранительными органами. Актриса утверждает, что живет одна с «открытым забралом на поле боя». Регина сообщила в эфире передачи, что у ее покойного супруга не было денег на банковских счетах, но подозревает, что это может быть связано с его убийством. Мянник намекнула, что любимый умер из-за финансовых вопросов. До сих пор актриса не может спокойно говорить об убийстве своего мужа.