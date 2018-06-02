Иск Лолиты против Apple и Google был отклонён

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Лолита Милявская рассказала о том, как обстоят дела с её обращением в суд по защите своих прав на песни «Титаник», «Море» и «Чудо». Мосгорсуд отказался удовлетворить иск певицы в отношении Apple, Google и Deezer.

На странице Лолиты в Instagram появилась видеозапись, в которой она рассказала о совместной подготовке с симфоническим оркестром. Но основной темой ролика стали не концерты Милявской и не репетиция «Раневской». Милявская поделилась с поклонниками новостями о том, как обстоят дела с судебным обращением о защите авторских прав. Мосгорсуд отказался удовлетворить просьбу певицы, не найдя состава преступления в действиях Apple, Google или Deezer.

Лолиту уведомили, что разрешение на размещение трёх её песен на данных платформах дала продюсер Елена Кипер. В качестве доказательств певице представили документы, которые она якобы подписала. Но Милявская акцентировала своё внимание на то, что она этого не делала. Позже на её странице появились копии этих документов, спросив подписчиков о том, сколько различий в них они смогли увидеть.