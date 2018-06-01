«Осетрина второй свежести»: Лена Миро раскритиковала Софи Лорен за обнаженную грудь

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Блогер продолжает критиковать российских и мировых знаменитостей, которые по тем или иным причинам вызывают негодование у нее. Теперь по раздачу попали зрелые дамы, красующиеся своей внешностью.

Лена Миро считает, что декольте любой пожилой женщины выглядит жалко, даже если эта пенсионерка – Софи Лорен, отличавшейся в молодости красивой грудью. Желание старой актрисы выставлять на показ свои несвежие прелести Миро считает ненормальным, а Лорен она прямо назвала дурой, которая думает, что такая «осетрина второй свежести» кому-то приятна. Блогер считает, что «старухам» не стоит демонстрировать обнаженную грудь.

Раскритиковала она и Елену Кондулайнен, которая в зрелые годы тоже решила оголиться.

«У внешней красоты есть сроки годности», - считает Лена.

Она предлагает звездам, которые не имеют богатого внутреннего мира и интеллекта, но демонстрирующим свое тело, сесть в карету психиатрической помощи для лечения. Лена пишет в своем блоге, что в СССР Кондулайнен была секс-символом, но почему-то по-прежнему считает себя таковой и сегодня, недавно устроив эротический фотосет.