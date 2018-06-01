Дмитрий Маликов снял клип с женой и 4-месячным сыном

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На видео Дмитрий призывает всех проявлять больше нежности к любимым. Елена и Дмитрий вместе уже с 1992 года.

Маликов опубликовал видео в своем Instagram, на кадрах артист нежно обнимает свою жену Елену. Ранее в 2000 году у звездной пары родилась дочь Стефания. В феврале 2018 года сын Марк. Судя по кадрам из видеоклипа, с годами семья Маликовых становится все крепче. Дмитрий призвал всех нежнее относиться к своим вторым половинкам. Дмитрий назвал видео «Последний романтик», главный посыл которого любовь и встреча второй половинки.

«Ведь когда мы любим, мы становимся окрыленными и летаем, давайте же делать так, чтобы любовь царила повсюду», - призывает артист.

Поклонники по достоинству оценили работу Маликова, и пожелали семье удачи, любви и благополучия. Подчеркивается, что на кадрах можно увидеть 4-месячного сына Маликова, которого он до этого скрывал от общества. Поклонники говорят, что ребенок очень похож на Дмитрия.