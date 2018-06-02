СМИ: Канье Уэст устроил скандал из-за встречи Ким с Трампом

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Оказывается, рэперу есть что сказать лидеру США и он не доволен, что жена не взяла его с собой. Кардашьян проявила мудрость и убедила мужа, что ему стоит сосредоточиться на музыкальной карьере.

В СМИ появилась информация, согласно которой Канье Уэст устроил скандал своей жене Ким Кардашьян из-за ее встречи с Дональдом Трампом. Рэпер во многом поддерживает американского лидера и не доволен, что звездная супруга не пригласила его на это официальное мероприятие.

Оказывается, у Канье Уэста есть большие идеи, которые ему бы хотелось обсудить с Дональдом Трампом. Ким Кардашьян, в свою очередь, убедила супруга, что ему стоит сосредоточиться на своей профессиональной отрасли и в будущем предстанет возможность встретится с самым непредсказуемым президентом в мире. Селебрити радует своих полокнников, показывая личную жизнь и маленькую дочь Чикаго.