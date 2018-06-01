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Участница проектов «Битва хоров», «Успех» и «Главная сцена» рассказала о том, как проходила в финалы конкурсов.

Девушка из маленького городка Шарья (Костромская область) сумела стать финалисткой такого масштабного песенного конкурса «Главная сцена». Многие зрители утверждают, что участие в подобных проектах решают деньги и связи. Юлия Бойко рассказала о цене победы в телевизионных шоу.

Девушка открыто заявила о том, что ей удалось дойти до финала, не имея ни запредельных сумм, ни связей в шоу-бизнесе. Юлия отметила, что у нее таких возможностей попросту нет, ведь она из маленького города и семьи, которая живет достаточно скромно. Все, что делала певица – приходила на кастинг и, преодолевая волнение, исполняла музыкальные композиции.

Сейчас девушка находится на начальных этапах создания карьеры. Она записала дебютный альбом и готовится к выпуску первого клипа.