Кортни Лав обвиняют в покушении на убийство ради гитары Курта Кобейна

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В прошлом на единственной дочери Кортни Лав от Курта Кобейна был женат Исайя Сильва, которого Кортни попыталась убить, чтобы заполучить гитару мужа.

Френсис Бин – единственная дочь Кобейна и Кортни. Суть в том, что легендарная гитара, которой пользовался Курт Кобейн, досталась ему при разделе имущества. На музыкальном инструменте певец играл в 1993 году на концерте MTV Unplugged. На данный момент Сильва судится с Кортни, а также с актером Россом Батлером, детективом Джоном Назарианом, а также с исполнителем Майклом Шенком. По мнению Сильвы, все эти люди причастны к покушению на убийство и кражи гитары Кобейна. Теперь Кортни Лав обвиняется в покушении на убийство ради музыкального инструмента погибшего мужа.

Исайя находился дома вместе с другом, когда люди ворвались его дом, повязали его, и потребовали вернуть гитару. Тогда друг музыканта вызвал полицию. Напомним, что Исайя Сильва развелся с Френсис в прошлом году.