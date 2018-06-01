«Фальшивая невинность»: Лена Миро рассказала, почему экс-министр Абызов влюбился в стюардессу

Сегодня, 18:13

Не так давно в прессе появилась информация о романе бывшего министра Абызова и стюардессы. Причиной влюблённости указывали внешнюю привлекательность девушки, замеченную политиком на снимке в Сети, но Лена Миро указала, что всё совсем не так, как сообщает VladTime.

Блогер в саркастичном тоне заявила, что стюардессу Валентину есть, за что похвалить. Она, будучи обычной охотницей на олигархов, выбрала не тот путь, что её «коллеги по цеху». Девушка использовала такой способ, как «фальшивая невинность». Стремление зарабатывать честным трудом, показная набожность и наивное смущение – менно из-за этого экс-министр и влюбился.

Лена Миро рассказала, что произошло это, скорее всего, из-за того, что умный Абызов слишком привык видеть совсем иных «охотниц» – едва ли не прямо говорящих о желании получить деньги. На деле же никакой любви Валентина, по мнению блогера, к 45-летнему политику не испытывает.