Сергей Безруков презентовал первый сингл его группы «Крестный папа»

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Песня называется «Не про нас» и уже доступна в Apple Music. Баста поздравил актера с премьерой на своей странице в Instagram, на YouTube сингл прослушали больше 34,5 тысяч пользователей.

Сергей Безруков воплотил школьную мечту, которая заключалась в создании его рок-группы. Коллектив «Крестный папа» презентовал свой первый сингл «Не про нас». Композиция выполнена в спокойном тоне, а голос артиста прекрасно гармонирует с мелодией. Актер уже неоднократно пел в знаменитых фильмах и спектаклях, что у него получалось с блеском.

С творческим успехом Сергея Безрукова поздравил Баста, знаменитый рэпер в России. Он написал в Instagram: «Поздравляем @s_bezrukov с выходом первого сингла #непронас его рок-группы «Крестный папа». Релиз уже на Apple Music!». Пост оценили больше 20,6 тысяч пользователей, которые также принялись поздравлять звезду кино.